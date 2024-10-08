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общество

Новосибирская актриса снялась в сериале с Михаилом Галустяном

Фото: ТНТ

В новом сериале «жЫЫЫзнь» снялась актриса из Новосибирска.

4 октября 2024 года на телеканале ТНТ вышел новый телесериал «жЫЫЫзнь», где в главной роли сыграли такие популярные актеры как Михаил Галустян и Светлана Ходченкова, также участие в сериале приняла и новосибирская актриса Кристина Александрова, которая играть роль Облачка.

По сюжету в первобытном лесу на берегу реки живет племя, которое вынуждено бороться за свою жизнь. Вождь, Михаил Галустян, старается скрасить тяжелые дни своих соплеменников и отвлечь их от реалий ужасного окружающего мира.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирская актриса сыграла мошенницу в комедийном сериале ТНТ

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Валерия Митрохина
Журналист

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