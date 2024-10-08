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общество

Новосибирский боец описал ситуацию в зоне СВО

Фото: Сиб.фм

О том, что происходит в зоне специальной военной операции, поделился боец из Новосибирска.

В рамках документального проекта «Сибирь фронтовая» боец из Новосибирска с позывным Эйнштейн рассказал о ситуации в зоне специальной военной операции.

По словам молодого человека, после освобождения Авдеевки российскими войсками у ВСУ нет никаких шансов на успешное контрнаступление. Также он отметил, что сейчас у противников есть проблемы с техникой.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что польские наемники расстреляли двух жителей Суджи на глазах других людей

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Валерия Митрохина
Журналист

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