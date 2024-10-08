Новосибирский театр оперы и балета начал продажу билетов на новогодний балет «Щелкунчик»

Новосибирский театр оперы и балета объявил о начале продажи билетов на новогодний балет «Щелкунчик». Информация размещена на официальном сайте театра.

Первое выступление запланировано на 18 декабря 2024 года на большой сцене. Спектакль состоит из двух действий, общая продолжительность составляет 2 часа 15 минут. Возрастное ограничение — 6+.

Стоимость билетов варьируется от 500 до 7,5 тысяч рублей. Балет также включён в программу «Пушкинская карта».

Спектакль будет показан ежедневно с 19 по 22 декабря и с 25 по 30 декабря 2024 года.