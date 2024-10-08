Пляжи Новосибирска страдают от пластикового загрязнения

Недавнее исследование сибирских учёных выявило тревожное состояние пляжей на берегах реки Обь — песок насыщен микропластиком.

Специалисты из Томского государственного университета, Новосибирского института органической химии СО РАН и Тихоокеанского института географии ДВО РАН провели анализ образцов песка с трёх участков: в черте Новосибирска, около поселка Кудряшовский и в районе Мочище.

Результаты показали преобладание полиэтилена, полипропилена и в одном случае полистирола. Главным источником загрязнения ученые назвали городские очистные сооружения, которые не только не задерживают, но и концентрируют микропластик. Наиболее высокие концентрации стойких органических загрязнителей были зафиксированы ниже по течению от сточных вод.

Кандидат биологических наук Юлия Франк отметила, что смывы мусора во время дождей и паводков усугубляют проблему, загрязняя водную среду и накапливаясь в организмах водных животных. В дальнейших исследованиях планируется оценить вклад очистных сооружений разных городов в загрязнение и изучить концентрацию микро- и нанопластика в рыбе. Более 20 очистных сооружений на Оби требуют реконструкции, что потребует значительных финансовых вложений.