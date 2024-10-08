«Появился первый свидетель». В Новосибирске двое полицейских отрицают вину в таинственном убийстве 15-летней школьницы

В Новосибирском областном суде начался судебный процесс по делу об исчезновении 15-летней Натальи Матюхиной, которая пропала 14 лет назад. На скамье подсудимых находятся два бывших сотрудника ОВД, обвиняемых в том, что они сбили Наталью на автомобиле «Волга», а затем вывезли её и расправились с ней. Подсудимые отрицают свою вину. Адвокаты настаивают на том, что ДТП не произошло и призывают обратить внимание на бывшего молодого человека Натальи, который ранее признавался в расправе над ней.

Огласка

Судебный процесс привлёк внимание общественности после того, как история Натальи стала известна в прошлом году, когда Усть-Таркский отдел МВД оказался в центре скандала. В результате расследования исчезновения школьницы были задержаны несколько сотрудников полиции, включая высокопоставленных чиновников.

Инцидент произошел вечером 2 марта 2010 года, когда девочка возвращалась с дискотеки. Ей предстояло пройти всего 600 метров до дома, однако до места назначения она не добралась.

Согласно материалам следствия, Наташа и её подруга Аня покинули клуб примерно в 20:00. В 23:00 Наташа начала путь домой, а Аня проводила её до определенного момента и затем вернулась. Последний участок пути проходил через пустырь, и именно там Наташа пропала.

Семья девочки сначала самостоятельно искала Наташу, обходя знакомых и друзей, а также проверяя леса и свалки. Позже они обратились в полицию, где их направили к участковому.

Несмотря на размещение ориентировок по региону, поиски не дали результатов. В ходе расследования правоохранители заподозрили подругу Наташи и провели допросы, однако версия о возможном преступлении с её стороны не подтвердилась.

Поиск пропавшей девочки продолжался безуспешно, и в итоге было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В 2011 году мать Наташи Галина Матюхина обратилась за помощью к программе «Жди меня». Сюжет о пропаже был показан по телевидению в июне того же года, но это также не дало результатов.

По версии следствия, в ночь исчезновения полицейские были пьяны и сбили девушку, не оказав ей помощи. Вместо этого они вывезли её за пределы села и совершили убийство, скрыв следы преступления.

Свидетели

Тело Натальи до сих пор не найдено. Однако у следствия есть свидетель — женщина по имени Лилия Сенчукова, которая находилась в автомобиле во время инцидента и позже дала показания о том, что видела, как милиционеры грузят пострадавшую в багажник, но Кудрявцев и Бартоломей уверенно заявляют о своей невиновности.

Сенчукова состояла в близких отношениях с Владимиром Поторокиным.

В 2013 году он сообщил полицейским Александру Кунцу и Алексею Бороздину о своих знаниях относительно исчезновения Наташи Матюхиной. Следствие утверждает, что Поторокина вывезли в лес и убили эти же правоохранители, нанеся удары голыми руками. Подробности по этому делу можно почитать тут. Сиб.фм общался с сестрой убитого.

Следственные органы предполагают, что тело Наташи Матюхиной, исчезнувшей в 2010 году, могло быть скрыто на территории села Еланка. В этом районе ранее были найдены скелетированные останки человеческой руки, которые могли принадлежать школьнице. Несмотря на выезд следственной группы на место происшествия, спустя 12 лет материалы дела не содержат ни регистрации сообщения о преступлении, ни самих останков.

Защита

Два экс-сотрудника милиции обвиняются в превышении полномочий, похищении и убийстве. Также одному из них, Максиму Кудрявцеву, вменяется нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью.

Адвокат Кудрявцева заявила, что представленные доказательства не обоснованы и основаны лишь на показаниях одного свидетеля. Защита утверждает, что подсудимые не причастны к исчезновению Наташи и что никакого ДТП не было.

Во время допроса родителей Наташи выяснилось, что её мать Галина Матюхина обратилась в полицию с заявлением о пропаже только через 3-4 дня после исчезновения дочери. Она объяснила это тем, что считала, что заявление примут не раньше трех суток.

Адвокаты интересовались у Галины о возможных отношениях Наташи с молодыми людьми. Женщина отметила, что её дочь была влюблена в Константина Старкова, который в момент исчезновения школьницы находился в деревне у родственников. Позже выяснилось, что один из родственников сожительствовал с женщиной, которая якобы находилась в автомобиле с полицейскими во время инцидента.

Адвокат также спросила Галину о задержании Старкова по делу об убийстве её дочери и его признательных показаниях. Отец Наташи Владимир Матюхин охарактеризовал эти показания как «бред» и выразил уверенность, что к исчезновению его дочери могут быть причастны экс-сотрудники милиции. Он также отметил, что в деревне есть люди, которые знают больше, но молчат от страха.

Владимир назвал действия силовиков во время поисков дочери «кошмаром», указав на методы допроса местных жителей.

Люди в погонах не признают вины

Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей не признаю вины. Они готовы дать показания только на заключительном этапе судебного разбирательства.

Корреспондент Сиб.фм продолжает следить за историей.

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