Самолет «Партизан» испытали в режиме БПЛА в Новосибирске

В Новосибирске самолет «Партизан» отработал переход в режим беспилотного летательного аппарата.

В пресс-службе Сибирского НИИ авиации им. Чаплыгина сообщили, что специалисты отработали у самолета сверхскоростного взлета и посадки «Партизан» рулежку, взлет и посадку, полет по кругу, а также переход из ручного режима в беспилотный.

“В настоящее время идет отработка схем и алгоритмов, которые передают информацию о полете в автоматизированную систему управления”, — рассказал директор СибНИА Владимир Барсук.

Известно, что летательный аппарат может взлетать и садиться на площадку 50х50 метров, а его максимальная скорость составляет более 300 километров в час.