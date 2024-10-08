Стал известен прогноз погоды на 8–11 октября в Новосибирске

На неделе новосибирцы могут столкнуться со снегопадом.

«Яндекс Погода» провела анализ данных наблюдений за погодой и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая погода ожидает жителей Новосибирска на предстоящей рабочей неделе.

Так, по данным «Яндекс Погоды», 8 октября днем температура может подняться до +9 градусов, при этом осадков не ожидается. Ветер будет юго-западный со скоростью 5 метров в секунду.

На следующий день, 9 октября, утром и днем ожидается небольшой дождь, температура достигнет +13 градусов. Ветер западный, порывы достигнут 6,2 метров в секунду.

В четверг, 10 октября, ночью новосибирцы могут столкнуться с заморозками до 0 градусов. Днем температура — +5 градусов, при этом будет пасмурно.

В пятницу синоптики прогнозируют минусовую температуру ночью — -1 градус, а днем — +1. Также в последний рабочий день недели ожидается дождь со снегом. В субботу должен пойти снегопад.

Напомним, что школьники из Новосибирска вырастили для зоопарка несколько тонн тыквы.