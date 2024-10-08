В мэрии объяснили о ситуации с теплом в Первомайском районе Новосибирска

Мэрия Новосибирска высказалась о ситуации с теплом в Первомайском районе.

Жители Первомайского района в Новосибирске возмущены тем, что у них до сих пор отсутствует тепло в домах и социальных объектах. В результате мэрия города выступила с разъяснением ситуации.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, департамент энергетики и ЖКХ сообщил, что из-за серьезных проблем с поставкой тепла в Первомайском районе было принято решение о введении режима повышенной готовности.

Также мэрия Новосибирска обратилась в прокуратуру региона с просьбой провести проверку и выяснить причины, по которым качество услуг по отоплению не соответствует нормативам.

Напомним, что в Новосибирской области строительство котельной завершилось многомилионной аферой