В Новосибирск придут дожди и резкое похолодание до -3

Похолодание до -3 градусов и дожди придут в Новосибирскую область.

По данным сайта Gismeteo, сегодня, 8 октября 2024 года, в Новосибирске ожидается нулевая температура ночью и до +9 градусов днем.

Завтра, 9 октября, температура опустится до +8 градусов. Днем ожидается до +11.

10 октября столбики термометров покажут 0 градусов, однако днем потеплеет до +5 градусов.

Уже в конце недели ожидается похолодание от -1 до -3 градусов и осадки в виде снега с дождем.

Напомним, что 8 октября Новосибирск накроет магнитная буря