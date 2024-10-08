В Новосибирске две девочки попали в ДТП

В один и тот же вечер две девочки пострадали в авариях в Новосибирске.

В пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что вчера вечером, 7 октября 2024 года, в Первомайском районе водитель ехал по улице Одоевского и у дома № 1/8 сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате подростка доставили в больницу из-за полученных травм, а водитель скрылся с места происшествия и теперь его разыскивают правоохранительные органы.

Следующий дорожный инцидент произошел спустя 20 минут — 19-летний водитель Toyota ехал по Октябрьской магистрали и напротив дома № 3/1 врезался в автомобиль Daihatsu, где в результате пострадала 3-летняя девочка.

В результате ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, что в центре Новосибирска произошло ДТП из четырех машин