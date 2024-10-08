В Новосибирске глава Союза отцов Майоров высказал мнение о запрете «чайлдфри»

Руководитель Союза отцов Новосибирской области посчитал подобный закон пиар-акцией.

В конце сентября в Госдуме начали рассматривать проект закона о запрете пропаганды «чайлдфри» («отказ от деторождения»), который предусматривает запрет на пропаганду такого образа жизни в интернете, СМИ, кино и рекламе.

В свою очередь глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров считает, что данный законопроект нужно рассматривать тщательно, так как это очень сложная и опасная вещь.

«Бывает, с кем-нибудь вступаешь в дискуссию, думаешь одно, а все равно выходит маленько по-другому, и тебя неправильно понимают. Тут надо, мне кажется, осторожно подходить к таким вопросам. Нужно больше пропагандировать, наоборот, многодетность, традиционные семейные ценности, и тогда не будет “чайлдфри”», — поделился он.

Майоров также отметил, что пока не встречал ничего, что могло быть похоже именно на пропаганду отказа от деторождения. Он считает, что если человек не хочет детей, то это его личное дело, и сам закон, по его мнению, больше похож на пиар-акцию, чем на реальные действия.

«Если человек не хочет иметь ребенка, пусть так живет. Надо поколение воспитывать тех, кто хочет. Для этого нужно заниматься воспитанием больше», — считает он.

Уточним, что, согласно информации, за несоблюдение закона «о пропаганде чайлдфри» предлагают ввести штрафы до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных и до пяти миллионов рублей для организаций.

При этом Вячеслав Володин заявил, что вопрос о том, рожать или нет, если закон примут, останется личным для женщин в России.

Напомним, что Майоров также высказал свое мнение о недавнем предложении ввести налог на бездетность.