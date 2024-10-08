В Новосибирске назначили нового заместителя начальника департамента транспорта

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил Валерия Жаркова новым заместителем начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Ранее эту должность занимал Сергей Эпов, который теперь руководит МКУ «Гормост».

Валерий Жарков — выпускник Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта (НИИЖТ) по специальности «Мосты и тоннели» и имеет большой опыт работы в мэрии.

С 1992 по 1999 год он занимал должность главного инженера и начальника управления заказчика по строительству дорог и коммунальных объектов, а с 2009 по 2015 год — начальника главного управления благоустройства и озеленения.

В 2023-2024 годах Жарков возглавлял «Городской центр организации дорожного движения».