В Новосибирске полигоны начали принимать автомобильные шины

В рамках общегородского субботника в Новосибирске начался сбор отработавших шины, который продлится до 18 октября.

Полигоны «Гусинобродский» и «Левобережный» принимают их бесплатно. Эта инициатива повторяется после успешного апробации весной. В дни субботника шины могут привозить все желающие новосибирцы, а не только владельцы автомобилей со спецпропусками.

Напоминаем, что автопокрышки не входят в категорию твердых коммунальных отходов, и их вывоз должен обеспечивать сам владелец. Региональный оператор по обращению с ТКО МУП «САХ» не занимается вывозом шин в плановом режиме, что делает эту проблему актуальной для города с 445 тысячами автомобилей.

Сегодня первые партии шин были доставлены от районных администраций, для их сбора подготовлены специальные площадки. В дальнейшем они будут отправлены на переработку.