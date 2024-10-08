В Новосибирске скандально известного общественника Фролова не пустили на пресс-конференцию

Общественник и журналист оппозиционного телеканала пришел на пресс-конференцию партии «Новые люди» и объединения «Лига эффективности» без аккредитации, но его не пустили на мероприятие.

1 октября в Новосибирске лидеры партии «Новые люди» провели пресс-конференцию, на которой рассказали о планах и принципах работы обновленной политической силы. Депутат Заксобрания и крупный застройщик Илья Поляков и лидер фракции Екатерина Шалимова отвечали на вопросы журналистов. Однако на мероприятие не пустили общественника и журналиста Ивана Фролова, а также оператора телекомпании НТН24. Судя по видео, опубликованному в сети, их стали выталкивать неизвестные мужчины в масках.

Организаторы мероприятия объяснили Фролову, что у него нет аккредитации на мероприятие, поэтому его не могут запустить в зал.

Людей в масках они назвали «службой безопасности» на ул. Советская, 64.

Позже на телеканале НТН-24 опубликован сюжет об инциденте. Иван Фролов утверждал, что были нарушены его права о воспрепятствовании работы журналиста. Он написал заявление в Центральный отдел полиции и обратился за помощью в новосибирский Союз журналистов.