В Новосибирске утвердили обвинительное заключение в отношении экс-начальника дептранса Васильева

Бывшего начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константина Васильева обвиняют в коррупции. На него подали иск о взыскании 48 миллионов рублей.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константина Васильева.

Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и злостном неисполнении судебных решений.

По версии следствия, с декабря 2022 года по декабрь 2023 года Васильев, находясь на должности, перечислил 48 миллионов рублей, выделенных из бюджета города, подконтрольному унитарному предприятию. Эти средства предназначались для субсидирования разработки проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги. Несмотря на то что работы не были выполнены, он подписал отчет о целевом использовании субсидии с ложными данными.

Кроме того, с октября 2021 года по декабрь 2023 года Васильев был осведомлен о вступивших в законную силу судебных решениях, требующих приведения автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры города в нормативное состояние. Несмотря на предупреждения судебного пристава об уголовной ответственности за неисполнение судебных решений, он продолжал игнорировать требования.

В целях возмещения ущерба прокуратура подала иск о взыскании с Васильева 48 миллионов рублей. В ходе следствия на его имущество был наложен арест на сумму свыше 80 миллионов рублей. Уголовное дело передано в Центральный районный суд Новосибирска для дальнейшего рассмотрения.