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общество

В Новосибирской области откроется первый государственный центр вспомогательных репродуктивных технологий

Фото: freepik.com

В среднем центр может проводить минимум 100 циклов ЭКО в год.

До конца текущего года в Новосибирской области начнёт функционировать первый государственный центр вспомогательных репродуктивных технологий на базе центра планирования семьи. Об этом сообщила Анна Вятчинина, руководитель регионального центра планирования семьи и главный специалист министерства здравоохранения области, на пресс-конференции в ТАСС.

Ожидается, что центр сможет проводить минимум 100 циклов ЭКО в год, предоставляя услуги не только местным пациентам, но и жителям других регионов Сибири. Вятчинина отметила, что вклад ЭКО в увеличение рождаемости среди женщин с бесплодием составляет 30-40%.

Основной задачей центра будет помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, стремящимся осуществить мечту о материнстве.

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Игорь Кириченко
Журналист

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