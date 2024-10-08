В Новосибирской области пожаловались на частые отключения света

Жители поселка «Коминтерна» в Новосибирске сообщают о постоянных отключениях электричества, происходящих по 2-3 раза в неделю из-за аварий.

По словам местных жителей, эти отключения уже продолжаются в течение двух лет. В результате частых отключений у них сгорает техника и перегорают автоматы в электрических шкафах.

Как рассказали журналисту «АиФ-Новосибирск», они обращались в «Россети Новосибирск», однако представители компании утверждают, что проблемы вызваны аварийными ситуациями. По предположению жителей, рост нагрузки на электрическую сеть начался со строительных работ у автовокзала. Несмотря на обращения в «Россети» и в мэрию Новосибирска, ситуацию не удается разрешить.

Местные жители отмечают, что в результате отключений у них портится имущество. Например, у одной из жительниц поселка из-за аварийных отключений сгорел холодильник, оплавились розетки и провод стиральной машины. Другие жители также сообщают о подобных случаях.

В «Россетях» заявили, что не смогли информировать потребителей об аварийных событиях из-за их внепланового характера. Мэрия в ответ на обращения жителей указала, что отключения носили аварийный характер.

Редакция «АиФ-Новосибирск» направила запрос в «Россети Новосибирск». В ответе компании указано, что электроснабжение домов в Дзержинском районе осуществляется от трансформаторных подстанций с центром питания на ПС 110/10 кВ «Светлая».