В Новосибирской области предложили ввecти режим ЧС

В Сибири предложили ввести межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.

Во время заседания комитета Законодательного собрания Новосибирской области глава Минсельхоза региона Андрей Шинделов сообщил, что главы пяти регионов Западной Сибири обратились в Министерство сельского хозяйства России с просьбой рассмотреть возможность введения режима ЧС межрегионального уровня, чтобы пострадавшие из-за непогоды аграрии смогли получить меры федеральной поддержки.

Известно, что сейчас по Новосибирской области работают межведомственные комиссии по оценке ущерба, нанесенного обильными ливнями во время уборочной кампании.

Министерство сельского хозяйства оценил ущерб аграриям в сумму более одного миллиарда рублей.

Напомним, аграрии Новосибирской области получили 400 единиц техники