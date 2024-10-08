В Новосибирской области строительство котельной завершилось многомилионной аферой

В Новосибирской области возбудили о мошенничестве при строительстве котельной «Восточная».

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, а также прокуратуры региона сообщили, что в мае прошлого года муниципальное предприятие Бердска «Комбинат бытовых услуг» заключило контракт с компанией «КапСтройГрупп» на строительство котельной «Восточная» стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Однако подрядчик не выполнил обязательства в установленные сроки, а выделенные средства использовал не по назначению. Также было выявлено, что компания закупала более дешевое оборудование, чем предусмотрено проектом.

Проверка показала, что ущерб муниципальному предприятию составил не менее 108 миллионов рублей.

В результате прокуратура Новосибирской области возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В Москве задержали одного из руководителей компании Дениса Орешкова, которого этапировали в Бердск — ему избрана мера пресечения в виде ареста. Субподрядчик Роман Айрапетян успел скрыться за границей.

За срыв сроков выполнения контракта подрядчику назначен административный штраф в размере 7,4 миллиона рублей.