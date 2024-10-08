В Новосибирской области завели дело из-за махинаций со строительством котельной

Дело из-за махинаций со строительством котельной завели в Новосибирске.

По информации пресс-службы следственного комитета РФ по Новосибирской области, из-за не сданной в срок котельной в Бердске региона возбудили уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга. Он обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", — уточнило ведомство.

Известно, что весной прошлого года предприятие Бердска и компания-подрядчик заключили контракт на 1,5 миллиардов рублей для строительства котельной.

Однако подрядчик не исполнил в срок свои обязательства и потратил предоставленные по контракту средства не по назначению. Ущерб составил более 100 миллионов рублей.

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