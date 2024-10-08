«В телефоне нашли чат-бот». Под Новосибирском покончила с собой 11-летняя девочка

11-летняя девочка покончила с собой в селе Болотнинского района Новосибирской области.

В селе Болотнинского района Новосибирской области с собой покончила пятиклассница. Информацию подтвердили в Следственном комитете.

В ведомстве сообщили, что начали проверку по факту инцидента.

Жители села заявили в соцсетях, что девочка якобы вела переписку с чат-ботом, который призывает к суициду.

«В телефоне у девочки нашли переписку с чат-ботом и еще какую-то игру. Все сообщения бота направлены на суицид», — заявили сибиряки, призывая родителей проверить телефоны у своих детей.

Однако данная информация не подтверждена.

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