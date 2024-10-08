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Авто

В центре Новосибирска произошло ДТП из четырех машин

Фото: ACT-54

Авария с участием четырех автомобилей произошла в Новосибирске.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” сообщили, что сегодня, 8 октября 2024 года, в Новосибирске произошла массовая авария с участием таких автомобилей как Toyota FunCargo, Nissan Qashqai, Toyota Opa и Hyundai Solaris.

ДТП возникло на перекрестке улиц Ипподромской и Кропоткина. В результате из-за дорожного происшествия на данном участке дороге возникла пробка.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирские автосалоны пересматривают цены на автомобили

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Валерия Митрохина
Журналист

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