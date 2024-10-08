Житель Новосибирска задолжал более миллиона и спрятал Audi от приставов на парковке ТЦ

Должник из Новосибирской области спрятал свою машину марки Audi от приставов на парковке торгового центра.

В пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области сообщили, что 22-летний житель Тогучина Новосибирской области задолжал организации 1 800 000 рублей, однако выплачивать долг он не торопился.

Приставы узнали, что у молодого человека есть автомобиль марки Audi A4 и обнаружили ее на парковке торгового центра в Кировском районе Новосибирска — машину арестовали и погрузили на эвакуатор. Сам владелец автомобиля на контакт так и не вышел.

«В случае не погашения задолженности, арестованный автомобиль передадут в специализированную организацию для реализации. Вырученные с продажи деньги зачтут в счет погашения долга», — прокомментировали в ведомстве.

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