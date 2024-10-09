Искусственный интеллект помогает быстрее найти исполнителей услуг

С чем ИИ справляется однозначно лучше живого ума, так это с переработкой и структурированием большого количества информации. Если, например, обучить большую языковую модель (LLM) анализировать оставленные о выполненной работе отзывы, она сможет составлять на их основе короткие справки, по которым заказчик легко найдет нужного подрядчика.

«Наши исследования показывают, что в 95% случаев пользователи читают отзывы о продавце или исполнителе перед совершением покупок или заказом услуг в интернете – говорит директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова. – Они помогают ориентироваться в разнообразии выбора и принимать более качественные и взвешенные решения».

Как в этом может помочь искусственный интеллект? Вот один из примеров.

Алгоритм анализирует мнение пользователей и на их основе создает обобщенный отзыв, поделенный на два блока – «Преимущества» и «Недостатки». Покупатели увидят информацию о тех качествах исполнителей услуг, которые интересуют большинство из них в первую очередь: скорость, аккуратность, отзывчивость качество работы.

Кроме того, на этапе теста заказчики могут сами дать оценку релевантности и правильности написанному алгоритмом отзыву. Это позволит сделать систему более точной и информативной.

Основой для алгоритма стала большая языковая модель, обученная разработчиками Авито. Чтобы дообучить алгоритм находить и выделять ключевые смыслы в опубликованных отзывах, была задействована команда AI-редакторов, которые сделали разметку на основании более 20 тысяч примеров. Генеративные модели уже используются на платформе, в том числе, для помощи пользователям в создании описаний товаров в категории «Обувь, одежда, аксессуары».

В тестовом режиме новая функция заработала в нескольких категориях «Авито Услуг». На первом этапе подсказки от ИИ увидит около 50% пользователей. В будущем Авито планирует масштабировать эту функцию и на другие отрасли.