Из Закаменского сквера в Новосибирске вывозят мусор спустя год после сноса кафе

В Закаменском сквере, расположенном в Октябрьском районе Новосибирска, началась очистка территории, на которой ранее находилось незаконно построенное здание.

С момента сноса объекта до вывоза оставшихся строительных конструкций прошел год. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Здание, признанное самостроем, располагалось на участке, выходящем на улицу Кирова. Несмотря на центральное расположение, процесс расчистки занял длительное время. Само здание снесли в октябре 2023 года. Однако строительный мусор оставался на месте до октября 2024 года.

Мэрия Новосибирска ранее сообщала, что для начала работ требовалось дождаться схода снежного покрова и определить объемы не вывезенного мусора, а также источник финансирования.

В начале октября 2024 года на участке появилась техника. К 9 октября большая часть строительного мусора была убрана. Благоустройство участка, согласно планам муниципалитета, включает отсыпку грунта и последующее озеленение.