Около 70 тысяч человек вернулись в Новосибирскую область из-за рубежа

С 2009 года в Новосибирской области действует государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом». За это время программа привлекла 69 тысяч соотечественников.

С начала 2024 года более 700 человек выразили желание участвовать в программе. Согласно данным министерства труда и социального развития региона, с января по сентябрь 2024 года на рассмотрение поступило 738 заявлений. Наибольшее количество желающих переселиться в Новосибирскую область — из Республики Казахстан, заявки которых составляют 84,9% от общего числа.

По информации Ольги Лавровой, начальника управления занятости населения министерства труда и социального развития, 706 прибывших нашли работу или начали заниматься предпринимательством. Из них 600 человек трудоустроены по найму, 48 стали индивидуальными предпринимателями, а 58 продолжают обучение в профессиональных образовательных учреждениях и вузах региона.

Переселенцы могут рассчитывать на различные меры социальной поддержки, включая единовременные денежные выплаты в размере 15 тысяч рублей на каждого ребенка до 17 лет и финансовую помощь на обустройство в размере 20 тысяч рублей для участников программы, обучающихся в местных образовательных учреждениях. Талантливые студенты-соотечественники могут получать ежемесячную стипендию в размере 3 035 рублей. Для школьников из многодетных и малоимущих семей предусмотрено горячее питание.

Наибольшее число переселенцев выбрало для жизни города Новосибирск и Бердск, а также Искитимский и Новосибирский районы. Программа продолжает действовать, предоставляя возможности для интеграции и адаптации соотечественников в новом регионе.