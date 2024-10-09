Почему люди продолжают выбирать новые автомобили?

Палитра брендов автомобилей, представленных в России, сегодня находится в режиме постоянных изменений и обновлений. Повышение утилизационного сбора и неизбежный вызванный им рост стоимости новых авто прочно заняли места в новостной повестке осени. Тем не менее, спрос на новые машины по-прежнему жив и даже растет – и тому есть причины.

Берут ли?

«Мы видим, что предложение новых автомобилей в России активно растет, – говорит руководитель направления «Новые автомобили» «Авито Авто» Никита Ивахненко. – Этим летом годовой прирост составил 43,5%. Увеличивается и число дилеров, с которыми мы сотрудничаем, на данный момент их уже более 2500, это около 80% всех официальных дилеров, представленных на российском рынке».

Почему берут?

Результаты онлайн-опросов в 2024 году показали, что больше всего покупателей склоняются в пользу новой машины, а не авто с пробегом из-за удобства, легкости и безопасности покупки именно у дилера, а не с рук. Такой ответ дали 30% респондентов. На втором месте оказалась, как это ни странно, материальная выгода: 24% опрошенных рассказали, что выбор действительно стоящего автомобиля с пробегом и «доведение его до ума» может обойтись дороже, чем выбор нового. 24% аудитории привлекала гарантия, которая предоставляется на новые авто, 20% выбрали дилера из-за скидок и спецпредложений, еще 19% хотели приобрести новую модель, которую среди авто с пробегом найти либо трудно, либо невозможно.

Где берут?

Еще одно исследование, проведенное «Авито Авто» в сентябре 2024 года показало, что тренд последних лет на смещение выбора и подбора покупки в онлайн-пространство сохраняется. Фактически три четверти каналов по поиску и подбору нового авто уже ушло в онлайн: цифровые каналы на сегодняшний день предпочли 74% участников опроса и только 25% сказали, что лично посещали автосалоны. Распределились «интернет-проценты» так: 33% информации шло через сайты с объявлениями, 30% – через сайты автосалонов и дилеров, 11% – через сайты производителей.

Как берут?

Чтобы объединить эти потоки вместе, сайты-агрегаторы создают специальные сервисы по поиску автомобилей с нужными параметрами и ценой, а также фильтрами по ряду факторов, включая условия гарантии и представленность дилеров на платформе. Так, на платформе «Авито Авто» уже собрано более 160 тысяч предложений от автосалонов по всей стране. Также, платформа сейчас тестирует формат мультиобъявлений — карточек, в которых объединяются одинаковые модели автомобилей, отличающиеся цветом, типом КПП или двигателя. Попасть в раздел «Новые авто» можно в мобильном приложении Авито.