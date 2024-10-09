Под Новосибирском подросток приехал на дискотеку на белом коне

В Каргате Новосибирской области обсуждают подростка на белом коне.

Молодой человек прибыл на дискотеку, проходившую в Культурно-досуговом центре, верхом на лошади. Фотография всадника, сделанная на площади, была опубликована в районной газете «За изобилие» на минувших выходных.

Появление подростка на коне вызвало интерес среди гостей мероприятия. В социальных сетях местные жители оставляли комментарии, в которых делились своими впечатлениями.

Мотивы его поступка не раскрываются. Однако событие было воспринято позитивно, особенно среди молодежи, многие из которых захотели сфотографироваться с лошадью.