Похитителей металла вычислили с беспилотника в Новосибирске

В Новосибирске поймали похитителей металла — ущерб составил 4 млн руб.

По информации пресс-службы УТ МВД России по СФО сообщили, что на станции Инская в Новосибирске транспортные полицейские раскрыли серию краж металла на сумму более 4 миллионов рублей благодаря беспилотному летательному аппарату.

По данным следствия, группа сообщников организовала вывоз медьсодержащего металлолома с территории завода, производящего комплектующие для железнодорожных путей. Для транспортировки использовались грузовики марки КАМАЗ, которые проходили через контрольно-пропускной пункт без досмотра.

Правоохранительные органы с помощью БПЛА зафиксировали, как один из самосвалов покинул территорию завода и направился к месту разгрузки. После этого автомобиль был остановлен сотрудниками МВД, в его кузове обнаружили почти три тонны украденного цветного металла. Преступники собирались сдать его в пункт приема металлолома.

В результате похитителей металла задержали.

Напомним, что появилось видео ограбления ювелирного магазина в Новосибирской области