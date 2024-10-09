Появилось видео ограбления ювелирного магазина в Новосибирской области

В Новосибирской области неизвестные ограбили ювелирный магазин.

В Пашино Новосибирской области, 8 октября, неизвестные ограбили ювелирный отдел в ТЦ «Район» на улице Новоуральской. Неизвестные в медицинских масках при очевидцах разбили витрины магазина и украли украшения.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах, имеющихся в распоряжении Сиб.фм, видно, что мужчины с закрытыми лицами приходят в бутик в 14:33. Один из них распыляет газовый баллон в сотрудницу, и сразу начинается ломка стеклянных витрин. Другой злoумышленник начинает складывать награбленное в зеленую сумку.

«Что вы делаете?», — кричит девушка.

Грабителей не напугали посетители ТЦ. Другие сотрудники поспешили в свои отделы и закрыли рольставни.

Преступники действовали 40 секунд. Сибиряки удивились в соцсетях, почему в торговом центре не было охраны, которая не вмешалась в произошедшее.

Корреспондент Сиб.фм связался с директором магазина, однако она не стала комментировать происшествие.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и розыск лиц, совершивших противоправные деяния.