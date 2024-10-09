Рост 15%: рынок труда в Новосибирской области испытывает дефицит кадров

Специалисты сервиса «Авито Работа» рассказали о тенденциях рынка труда.

Минимальный уровень безработицы и постоянный прирост числа вакансий характеризуют рынок труда в Новосибирской области как рынок соискателей. Это значит, что работодатели готовы бороться за ценных сотрудников, в том числе и идя на некоторые уступки.

По словам директора по развитию Авито Работы Романа Губанова, гонка зарплат замедляется. И чтобы удержать ценных специалистов работодатели предлагают различные варианты закрепления кадров. Это могут быть бонусы или льготы. В частности, по данным Авито Работы, 80% сибиряков отметили, что в их компаниях предоставляют полисы ДМС, обучение за счет фирмы и премирование за выполнение целевых показателей.

— Для решения вопроса нехватки кадров работодатели расширяют границы найма, привлекают разные категории соискателей, например, студентов, людей пенсионного и предпенсионного возраста, родителей в декрете и других кандидатов без опыта, которым предлагают обучение востребованной профессии прямо на рабочем месте. В частности, в Новосибирской области число вакансий для пенсионеров выросло на 85% год к году, а для студентов — на 17%, — подчеркнул Роман Губанов.

Директор категории «Офисные профессии» Авито Работы Кирилл Пшеничных отметил, что благодаря цифровизации и развитию автоматических инструментов джоб-платформ поиск работы происходит значительно быстрее.

— По нашим данным 99% жителей Сибири, искавших работу за последний год, делали это в режиме онлайн, с помощью смартфонов, ноутбуков и компьютеров. При этом 71% кандидатов подбирали вакансии на специализированных сервисах, таких, как Авито Работа», — рассказал Кирилл Пшеничных.

При этом для соискателей из Сибири при поиске работы самый важный фактор — размер заработной платы. Об этом рассказали 71 % опрошенных.

— Большое значение для соискателей из Сибирского федерального округа имеют гибкие условия — для 45% опрошенных — это свободный график, выбор гибридного формата и так далее. 31% в качестве факторов при отклике на вакансию назвали хорошие отзывы о работодателе от сотрудников. В топ-5 факторов также вошли варианты «Хорошая репутация компании-работодателя» (29%) и «Подробное описание условий и обязанностей на рабочем месте (28%)», — пояснила региональный представитель Авито Работы в Сибири Екатерина Салостий.

Эксперты Авито Работы также рассказали и о том, что средняя предлагаемая в вакансиях заработная плата в Новосибирской области в третьем квартале 2924 года выросла до 79 591 рубля.