В администрации Новосибирска появится два новых департамента

При этом исчезнет один из ныне действующих.

В среду, 9 октября, на заседании комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска было принято решение о реорганизации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

В ходе заседания члены комиссии проголосовали за разделение департамента на две структуры: департамент транспорта и департамент дорожно-благоустроительного комплекса.

Как сообщил начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев, реорганизация направлена на оптимизацию работы и повышение эффективности пассажирских перевозок в городе.