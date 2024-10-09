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вчера 23:00
общество

В администрации Новосибирска появится два новых департамента

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

При этом исчезнет один из ныне действующих.

В среду, 9 октября, на заседании комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска было принято решение о реорганизации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

В ходе заседания члены комиссии проголосовали за разделение департамента на две структуры: департамент транспорта и департамент дорожно-благоустроительного комплекса.

Как сообщил начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев, реорганизация направлена на оптимизацию работы и повышение эффективности пассажирских перевозок в городе.

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Игорь Кириченко
Журналист

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