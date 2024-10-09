В Новосибирске психолог Гаврилова объяснила, почему дети становятся квадроберами

По всему миру дети надевают маски животных и передвигаются на четвереньках, подражая движениям кошек, лисиц и собак. Это явление, известное как квадробика, представляет собой субкультуру, в рамках которой участники ведут себя как животные. В России уже звучат призывы к запрету этой практики. Для одних детей квадробика является безобидным увлечением и игрой, для других — образом жизни, который вызывает беспокойство у родителей и окружающих. Психолог из Новосибирска объяснила, опасно ли это для детей.

Основателем квадробики считается японский спринтер Кеничи Ито, который в начале 2000-х годов разработал шесть уникальных способов передвижения, имитирующих повадки обезьян, включая бег. В 2008 году он установил мировой рекорд, преодолев 100 метров на четвереньках за впечатляющие 18,58 секунды, что принесло ему признание в Книге рекордов Гиннесса.

С тех пор квадробика приобрела популярность как самостоятельное движение в социальных сетях. Авторы видеороликов обучают зрителей различным прыжкам и создают маски, а также делятся записями, где изображают животных. Чаще всего этим увлекаются подростки, относящиеся к так называемому поколению Альфа.

Квадробику можно рассматривать как субкультуру, в которой уже сформировались свои ценности, установки и требования к внешнему виду, считает новосибирский психолог Алёна Гаврилова.

«Подростковые субкультуры существуют давно: эмо, панки, готы, теперь и квадроберы. Это объясняется стремлением подростков найти свою идентичность, определить свое "Я", в том числе и через принадлежность к определённой группе. Плюс у детей этой возрастной группы есть сильная потребность быть частью какой-то группы, и становление частью субкультуры эту потребность удовлетворяет», — отметила специалист.

Гаврилова добавила, что интерес к квадробике рекламируется вниманием со стороны общественности.

«Чем больше о нем пишут в СМИ и снимают передачи, тем дальше будет распространяться эта субкультура», — считает собеседница.

Психолог добавила, что квадробика может быть опасна разве что только в своих крайностях, как и любая субкультура.

«Готов в свое время обвиняли в пропаганде суицида, но большинству представителей данной субкультуры просто нравилась эстетика и пассивный протест обществу», — заключила Гаврилова.

Движение так популяризировалось в России, что его стали обсуждать на высшем уровне.

В Государственной Думе начата работа над законопроектом, направленным на запрет «пропаганды деструктивной идеологии», включая квадроберство. Об этом сообщила депутат Яна Лантратова от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» изданию «РИА Новости».

По словам Лантратовой, в стране сформировались целые сообщества поклонников квадроберства, и это явление далеко не безобидно. Она подчеркнула, что ответственность за распространение данной идеологии лежит не на детях и их родителях, а на тех, кто «навязывает информацию», вызывающую интерес к квадробике.

«Наказывать следует тех, кто способствует популяризации и привлекательности этого движения», — добавила депутат.



Напомним, в Новосибирске родители стараются предотвратить «сходки» квадроберов.