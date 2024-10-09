В Новосибирске скончался бывший первый вице-мэр города Виктор Воронов

В среду, 9 октября, скончался Виктор Воронов, бывший первый вице-мэр Новосибирска.

Депутаты Кировского района и Вениамин Пак выразили соболезнования родным и близким Виктора Александровича.

Воронов занимал различные руководящие должности, включая пост первого заместителя генерального директора Сибирского аграрного холдинга, работу на заводе «Сибэлектротяжмаш», руководство администрацией Кировского района, должность директора департамента экономики мэрии Новосибирска. Он также возглавлял Западно-Сибирскую и Сибирскую окружные инспекции Главного контрольного управления президента в Новосибирске.

Редакция Сиб.фм приносит соболезнования родным и близким Виктора Воронова.