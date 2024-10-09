Жителям Новосибирска рассказали, что нельзя делать в день памяти Иоанна Богослова 9 октября

9 октября в православии вспоминают представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова, которого называют одним из самых загадочных апостолов и любимым учеником Иисуса Христа.

В народе этот день известен как Путник. Считается, что Иоанн Богослов покровительствует путешественникам, художникам и людям, связанным с искусством. Верующие обращаются к нему с молитвами о защите в дороге и вдохновении. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

В народной традиции 9 октября на Руси отмечали смотрины и свадьбы. Сватов встречали богатым столом, а отказ выражали символически — преподносили украшенную тыкву.

Кроме того, в этот день соблюдали ряд запретов. Не разрешалось есть чеснок и лук, поскольку считалось, что это может привести к заболеваниям, таким как чирьи. Также избегали надевать старую и неудобную обувь, полагая, что это принесет неудачу.

В семейной жизни старались избегать ссор и конфликтов. Женщины не делали сложные прически и не стригли волосы, чтобы не накликать беду. Важным было не брать в руки острые предметы, считая это плохим предзнаменованием для дома.

После обеда на Руси прекращали любую работу, чтобы не навлечь беду на дом и хозяйство.