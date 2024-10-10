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культура

Артисты Новосибирского театра оперы и балета выступили в Бангкоке с балетом «Спартак»

Фото предоставлено НОВАТ

Балетная группа НОВАТ открыла гастроли в Таиланде спектаклем «Спартак», впервые показав в этой стране балетную постановку Юрия Григоровича на музыку Арама Хачатуряна.

Спектакль прошел в сопровождении Бангкокского королевского симфонического оркестра под руководством российского дирижера Евгения Волынского. Заглавную партию станцевал премьер Роман Полковников, которого в России считают одним из лучших Спартаков, а партию Марка Красса исполнил Михаил Лифенцев.

Примы-балерины НОВАТа Анна Одинцова и Ольга Гришенкова исполнили роли Эгины и Фригии, не оставив никого равнодушным в зрительном зале. Это были их первые гастроли в Таиланде и, как они добавили уже после спектакля, скорее всего, не последние.

Фото Артисты Новосибирского театра оперы и балета выступили в Бангкоке с балетом «Спартак» 2

За последние почти 25 лет НОВАТ принимает участие в бангкокском фестивале в пятый раз. Гастроли новосибирского театра проходят в перекрестный год культурных обменов и туризма России и Таиланда, который был торжественно открыт в Бангкоке 29 апреля концертом Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого.

Ранее в сентябре артисты балета Государственного академического Большого театра России выступили в Бангкоке на открытии международного фестиваля музыки и танца со спектаклем «Лебединое озеро».

11 октября российские артисты представят классическую версию спектакля «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса и 12 октября покажут местной публике одноактные балеты «Кармен-сюита» и «Дивертисмент».

#НОВАТ
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Фёдор Туров
Журналист

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