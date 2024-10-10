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общество

Из Хилокского жилмассива Новосибирска выдворили 424 нелегальных мигранта

Фото: Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!

После рейдов прокуратура выявила 424 нелегальных мигранта в Хилокском жилмассиве и выдворила их из страны.

Как сообщил в интервью Сиб.фм заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь, с начала года на территории Хилокского жилмассива, массово заселенного гражданами из стран Средней Азии, выявлено 424 нелегальных мигранта и выдворено из страны.

Всего за 8 месяцев 2024 года на территорию Новосибирской области въехало 270 000 иностранных граждан. В отношении 4000 человек принято решение о запрете въезда в Россию, уточнил Александр Рудь.

По словам зампрокурора, наибольшее число выдворенных из Новосибирской области – свыше 1200 граждан Узбекистана и 512 из Таджикистана.

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Игорь Кириченко
Журналист

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