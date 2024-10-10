Под Новосибирском в водопроводной воде нашли мышьяк

Власти проводят анализы воды.

Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) мышьяка в водопроводной воде выявлено в деревнях Березовка, Верх-Чик и Новый Чик Ордынского района Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию главы района Олега Орла.

По его словам, превышение ПДК неблагоприятно, но не опасно для жизни, и вода может использоваться для технических нужд. Для жителей организован подвоз питьевой воды, а местные школы закупили бутилированную воду.

Власти проводят анализы воды и рассматривают возможность приобретения оборудования для очистки воды от мышьяка и железа, содержание которых также превышено. По предварительным данным, загрязнение имеет природный характер.

Ранее, в августе этого года, в селе Целинное Коченевского района был введен режим ЧС из-за превышения ПДК мышьяка в питьевой воде.