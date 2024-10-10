Самыми популярными кашами в Сибири стали рисовая и гречневая

10 октября отмечается Международный день каши — блюда, которое является неотъемлемой частью многих кухонь мира. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, более 90% россиян употребляют кашу ежедневно или несколько раз в неделю. Аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» проанализировали заказы и выяснили, какие виды каш предпочитают наши соотечественники [1].

В этом году россияне стали заказывать с доставкой больше каш: так, с начала этого года было куплено почти в 14 раз больше круп для варки и готовых каш, чем за аналогичный период 2023 года. Больше всего любителей каши проживает в столице и Центральном регионе, а также на Урале и в Поволжье. В Западной и Восточной Сибири их немного меньше. Эксперты уже не первый год отмечают рост заказа каш и связывают это не только с ростом популярности доставки и расширением предложения, но и с общим трендом на здоровый образ жизни и правильное питание.

С большим отрывом самыми популярными кашами для домашнего приготовления стали рисовая и гречневая, на которые пришлось 78% всех заказов круп – по 42% и 36% соответственно. Третье место с 8% заняла пшенная каша, а остальные заказы примерно поровну распределились между манкой, горохом и перловкой.

Примечательно, что при заказе готовых каш предпочтения россиян отличаются: рисовая каша лидирует с 63% от общего числа заказов, а далее следуют пшенная, гурьевская и овсянка. При этом овсяную кашу особенно любят в Северо-Западном регионе: в Санкт-Петербурге, Мурманске и Калининграде ее предпочитают остальным, съедая 9 из 10 овсянок в стране. Примечательно, что еще годом ранее жители этих городов чаще выбирали гурьевскую: сладкую манную кашу на молоке и сливках с добавлением мёда, орехов, сухофруктов и пряностей.

Готовые каши с доставкой на дом в этом году стали особенно популярны в Мурманске: если в 2023 году их заказывал лишь 1% покупателей, то в 2024 – уже 14%. Также эти блюда любят в Москве: здесь из каждых 10 покупателей 1 заказывает готовую кашу. В Санкт-Петербурге, который замыкает этот топ, доля покупателей готовых каш составила почти 9%.

«Востребованность различных видов каш в доставке не случайна: всего за полчаса можно получить как крупу для самостоятельного приготовления каши, так и готовое блюдо — свежее, вкусное и полезное. Это экономит время и силы, особенно по утрам, когда нужно быстро приготовить завтрак перед работой или учебой», — отметили представители сервиса.