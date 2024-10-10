Студенты из Новосибирска создали сервис для удобного заказа кофе навынос

Новосибирские студенты разработали бот для кофеен.

По информации пресс-службы Новосибирского государственного университета, фонд содействия инновациям одобрил грант в размере четырех миллионов рублей студентам НГУ, которые разработали Telegram-бот для заказа напитков в кофейнях.

Уточняется, что студенты создали бот под названием Cloffer, который позволяет заранее заказывать кофе навынос, избегая очередей. Пользователи смогут через Telegram-бота выбрать блюдо с добавками, оплатить его и отслеживать статус приготовления, а когда заказ приготовится, покупателю придет уведомление.

Сейчас команда разработчиков успешно прошла акселератор в новосибирском академпарке "А:Старт" и получила приз на конкурсе студенческих стартапов. С помощью гранта Фонда содействия инновациям они планируют расширить функционал и улучшить интерфейс бота, сделав его более удобным и визуально привлекательным. В будущем разработчики намерены подключить к сервису заведения общепита не только в Новосибирске, но и в Омске и Тюмени.

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