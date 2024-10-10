В НОВАТе состоятся два концерта с участием скрипачки Ольги Волковой

В октябре новосибирские любители академической музыки смогут насладиться выступлением одной из самых ярких современных скрипачек — Ольги Волковой.

В Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) пройдут два концерта с её участием. 25 октября она выступит на Большой сцене в рамках симфонической программы, а 3 ноября состоится её сольный концерт на Малой сцене.

Сибирская публика известна своим высоким уровнем музыкального вкуса, ведь именно здесь работал выдающийся педагог Захар Нухимович Брон, воспитавший множество известных исполнителей. Поэтому встреча с Ольгой Волковой, имя которой уже стало популярным среди ценителей академической музыки в Санкт-Петербурге, Москве и за границей, обещает быть особенно интересной.

Помимо успешной сольной карьеры и богатого опыта работы в оркестре, Ольга отличается природной харизмой и обаянием, что делает её выступления ещё более запоминающимися.