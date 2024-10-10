В Новосибирске мэрия возьмёт в собственность мемориал морякам на набережной

Мэрия Новосибирска сообщила о передаче памятника морякам, расположенного в парке «Городское начало», на баланс муниципального учреждения.

Ранее памятник содержало Морское собрание. Однако у организации не осталось средств на его обслуживание.

По данным мэрии, Морское собрание не смогло предоставить необходимые документы, подтверждающие существование мемориала, и суд признал памятник бесхозяйным. Теперь он передаётся в собственность муниципалитета, что позволит использовать бюджетные средства на его реконструкцию с учётом предложений общественных активистов.

Памятник был установлен в 2001 году, а в 2020 году его перенесли с Михайловской набережной в парк «Городское начало».