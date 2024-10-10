В Новосибирске Nissan Almera с подростками улетел в кювет

ДТП с подростками произошло ночью в Новосибирске.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции Новосибирска, вчера, 9 октября 2024 года, в 23:00 по местному времени в Первомайском районе города водитель (2004 г.р.) автомобиля марки Nissan Almera съехал в кювет у дома №1 по улице 2-я Солнечная. В результате машина опрокинулась.

Пассажиры автомобиля 2007 года рождения получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске задержали мужчин, которые напали на сотрудника Росгвардии.