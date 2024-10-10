В Новосибирске образовались 7-бальные пробки

Сильные пробки наблюдаются в Новосибирске.

В Новосибирске 10 октября в ряде районов мегаполиса наблюдаются 7-бальные пробки. Об этом свидетельствуют данные Яндекс карт, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

Заторы замечены в Центральном районе города. Одна из пробок произошла из-за ДТП у Новосибирского цирка. Также движение затруднено от станции метро Заельцовская до станции Сибирская.

Отметим, что сильные пробки наблюдаются по улице Богдана Хмельницкого. Также два ДТП произошли у железнодорожного моста на Красном проспекте. В результате аварии также образовались заторы.

Узнать подробно о пробках в Новосибирске можно по ссылке.