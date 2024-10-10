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общество

В Новосибирской области ожидается снег — прогноз погоды на 10 октября

Фото: Сиб.фм

Мокрый снег ожидается в ближайшее время в Новосибирской области.

Как сообщают специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области на фоне похолодания в скором времени может выпасть первый снег.

Так, сегодня днем, 10 октября 2024 года, в регионе ожидается температура воздуха от +4 до +9 градусов. Ночью столбики термометров опустятся сразу до -5.

Весь день будет пасмурно и ветрено – порывы ветра могут развиться в течение дня от 9 до 16 метров в секунду.

Также специалисты отмечают, что по юго-востоку области возможны осадки в виде мокрого снега.

Напомним, что в Новосибирске рассказали, что можно и нельзя делать в день Савватия-Пчельника 10 октября

#прогноз погоды
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Валерия Митрохина
Журналист

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