Врачи из Новосибирска спасли от гибели мужчину с ложной аневризмой

В Новосибирске редкое осложнение спасло мужчину от гибели.

Как сообщили в пресс-службе НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина в Новосибирске, 44-летний мужчина из Северной Осетии в третий раз за жизнь сталкивается с угрозой гибели от разрыва аорты. Пациент попал в аварию больше десяти лет назад, из-за чего у него случилось острое травматическое расслоение главного сосуда на всем протяжении.

По словам врачей, обычно у многих подобное явление приводит к смерти уже в течение двух дней, однако у молодого организма хватило сил поддерживать жизнь несколько месяцев.

Первую часть хирургического вмешательства выполнили в Москве, в НМИЦ имени А.Н. Бакулева, где заменили наиболее уязвимый участок аорты и аортальный клапан. Однако спустя годы состояние пациента ухудшилось, и потребовалась повторная операция. В сентябре 2024 года мужчина был доставлен в Новосибирск для плановой замены брюшной аорты, но обследование показало неожиданное осложнение — отрыв протеза аортального клапана, что привело к образованию ложной аневризмы. Причиной мог стать резкий скачок давления.

Кардиохирурги центра оперативно заменили поврежденный протез на новый, современный клапан, отложив плановую операцию для того, чтобы организм пациента смог восстановиться после интенсивного хирургического вмешательства.

После операции мужчина сможет забыть о проблеме как минимум на 10 лет, но при условии соблюдения всех рекомендаций врачей.