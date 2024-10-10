82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
10 октября, 22:02
пробки
4/10
погода
+0.1°C
курсы валют
usd 97.23 | eur 106.5
82.99% -1.1
сегодня
10 октября, 22:02
пробки
4/10
погода
+0.1°C
курсы валют
usd 97.23 | eur 106.5
сегодня 21:00
общество

Юные авиаторы из Новосибирской области покажут навыки пилотажа

Фото: СибНИА

6 октября в юношеской планерной школе им. В. М. Рыцарева стартовал новый учебный год.

79 юных авиаторов, включая пятерых детей сотрудников СибНИА, начали обучение пилотированию. Пресс-служба СибНИА сообщает, что подготовка будет проходить на аэродроме «Бердск-Центральный».

Для курсантов и их родителей состоялось общее собрание, на котором представили организацию учебного процесса, программу обучения и правила сдачи зачетов. Теоретические занятия будут проводиться на базе СибНИА, а практическая и лётная подготовка — на аэродроме в Бердске.

Заместитель директора по лётной работе СибНИА Олег Лебедев отметил важность сотрудничества родителей и преподавателей в обучении будущих авиаторов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в