Юные авиаторы из Новосибирской области покажут навыки пилотажа

6 октября в юношеской планерной школе им. В. М. Рыцарева стартовал новый учебный год.

79 юных авиаторов, включая пятерых детей сотрудников СибНИА, начали обучение пилотированию. Пресс-служба СибНИА сообщает, что подготовка будет проходить на аэродроме «Бердск-Центральный».

Для курсантов и их родителей состоялось общее собрание, на котором представили организацию учебного процесса, программу обучения и правила сдачи зачетов. Теоретические занятия будут проводиться на базе СибНИА, а практическая и лётная подготовка — на аэродроме в Бердске.

Заместитель директора по лётной работе СибНИА Олег Лебедев отметил важность сотрудничества родителей и преподавателей в обучении будущих авиаторов.