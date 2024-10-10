Житель Новосибирска 13 лет не выходил на улицу из-за буллинга и потолстел до 200 кг

В Новосибирске 42-летний Александр Мартыненко стал настоящим примером силы воли, сбросив 100 килограммов благодаря строгой диете. Его путь к трансформации начался с тяжелых воспоминаний в школьных годах, когда он подвергался жестокому буллингу со стороны одноклассников из-за лишнего веса.

Александр родился в 1981 году в Норильске и, несмотря на обычное детство, столкнулся с трудностями после переезда в новую школу. В пятом классе его зачислили в класс с хулиганами, который стали издеваться.

Один из обидчиков, занимавшийся кикбоксингом, избивал Александра до тех пор, пока он не сломал ему челюсть.

«Я никому не рассказывал о своих проблемах. Отношения с родителями были далеки от идеала, и я не мог найти в себе смелость обратиться за помощью», — вспоминает он.

Из-за страха перед одноклассниками Александр начал прогуливать занятия и прятаться.

Училище и продолжавшийся буллинг

После завершения девятого класса 17-летний Александр принял решение поступить в училище на помощника машиниста электропоезда. Однако, оказавшись среди подростков с их поведением, он вспомнил о школьных издевательствах, что вызвало у него сильный страх.

«Меня охватило чувство паники, и я чуть не сбежал оттуда. В итоге я замкнулся в себе и к началу учебного года 1998 года так и не поступил никуда», — рассказывает он.

Позже старшая сестра с мужем предложили ему переезд в Аргентину. Там Александр работал на стройке, сталкиваясь с тяжелыми условиями жизни и недостатком средств. Тем не менее, физическая нагрузка помогла ему сбросить вес — с 149 до 95 килограммов. Это привлекло внимание девушек, но комплексы остались.

«Я не мог раздеться на пляже, кожа свисала, и я переживал из-за этого», — вспоминает он.

В 2002 году он вернулся в Россию. Его родители переехали из Норильска в Новосибирск. 20-летний Александр решил снова попытаться получить полное среднее образование. Он начал посещать занятия в училище вместе с юношами, которым было всего 16 лет. Хотя буллинг уже не был столь явным, некоторые ребята продолжали делать обидные замечания, особенно в присутствии девушек.

«Несколько парней постоянно называли меня толстым. Это слово вызывает у меня негативные эмоции до сих пор», — признается сибиряк.

Ситуация вызывала у Александра стресс, и он снова начал набирать вес. Он стал приходить на занятия в верхней одежде и избегал раздеваться до футболки. В его рацион вошли вредные продукты, а также сигареты и алкоголь — юноша выкуривал по две пачки в день и сдавал запчасти от компьютера, чтобы купить спиртное.

После двухмесячного больничного Александр заметил значительное увеличение веса. В июне 2005 года он защитил диплом, но возвращался домой в осенней куртке при жаркой погоде. «Мне казалось, что я ужасен, и все вокруг смотрят на меня с насмешкой», — делится он.

Изоляция

С июля 2005 года Александр перестал выходить из дома, боясь взгляда соседей. Он проводил дни в темной комнате, много ел и постепенно отказался от курения и алкоголя благодаря молитвам, но борьба с лишним весом оказалась сложнее.

Александр, находясь в затворничестве, искал способы общения с внешним миром. Он звонил на телефоны доверия, обращался к провайдерам и общался в интернете через мессенджеры. Ему крайне не хватало живого общения.

С течением времени его здоровье стало ухудшаться, а вес увеличиваться. В начале 2016 года у мужчины начали появляться проблемы с ногами: кожа лопалась, ноги сильно отекали, и после прикосновений оставались вмятины. Он не мог понять, что происходит, пока не заметил, что из ран начала течь лимфа. С каждым днем ситуация ухудшалась: появлялись жжение и дискомфорт. Бинтование и мази не приносили облегчения. Однажды, сняв бинты, он увидел, как из раны вылезла белая нить, что вызвало у него сильный испуг. Он осознал, что его состояние критическое — клетки ног страдали от недостатка питания.

Несмотря на это, Александр не спешил менять свою жизнь. К зиме раны немного подсохли, но весной 2017 года они вновь открылись с еще большей силой. Непрерывное жжение мешало ему спать, и он часто засыпал за столом. Боли становились невыносимыми.

Летом его состояние ухудшилось: он начал задыхаться даже во время обычных дел. Панические атаки стали постоянными спутниками. В какой-то момент мать сказала ему, что если он не изменит ситуацию, ему придется ампутировать ноги. Это стало для него решающим моментом — он решил убрать сладости из рациона.

Постепенно Александр заметил положительные изменения. Отказавшись от газировки, он обнаружил, что лимфа перестала течь так активно. Он исключил ночные перекусы и стал пить только кипяченую воду. Несмотря на трудности, он настойчиво продолжал придерживаться новой диеты.

Александр стал говорить себе, что это его последний шанс. Раны начали заживать, а ноги чувствовать себя легче. Он отказался от жирной и мучной пищи, стал есть супы, гречку и курицу. В результате ему удалось сбросить вес: сначала ушла лишняя вода, а затем и жир. Однако стресс оставался — выйти на улицу он все еще не мог.

Преодолеть свой страх и выйти на свободу

Летом 2018 года житель Сибири Александр впервые преодолел свой страх выхода на улицу. Это произошло неожиданно: в один момент он ощутил внутренний импульс, который побудил его выйти на свежий воздух. Его тогда поддерживал отец и он сделал памятное фото на фоне двора.

Александр вспомнил, как трудно ему было передвигаться по неровной поверхности, и ему пришлось заново учиться ходить. Он дошёл до гаража отца, что вызвало удивление у родного человека. Позже, когда он посетил дом тёти, она, увидев его, радостно воскликнула о его возвращении. Этот момент стал для Александра стимулом к ежедневным прогулкам и новым достижениям.

Сначала он выходил только вечером, чтобы избежать встреч с людьми, но вскоре осознал, что окружающим не так уж важно его присутствие. Постепенно одышка стала проходить, и Александр решил укрепить мышцы, начав с отжиманий от подоконника и дивана. В результате он достиг отметки в 20 отжиманий.

22 июля 2020 года он завершил свою диету, сбросив вес с 190 до 93 килограммов. Если не учитывать растянутую кожу, его вес составил бы около 88 килограммов. Как отметил мужчина, ему удалось добиться такого результата без помощи специалистов и хирургического вмешательства. Сейчас он чувствует себя уверенно и активно работает.

Александр поделился своими мечтами: он хочет вновь посетить Аргентину, а также найти человека, который когда-то его обидел, чтобы обсудить с ним жизнь.

Он подчеркнул, что в его истории важен не только процесс похудения, но и причины, приведшие к этой ситуации. Александр призвал родителей и педагогов обратить внимание на проблему буллинга в школах и оказывать поддержку детям.

После снижения веса у Александра возникли новые проблемы: растянутая кожа и варикозное расширение вен. Для их решения ему потребуется обратиться за платной медицинской помощью.