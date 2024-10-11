Хрустальный человек. Житель Новосибирска пережил 300 переломов

Сибиряк Сергей Лезнев не раз становился героем программ на федеральных каналах. За всю жизнь мужчина получил около 300 переломов – его кости ломаются, словно «ветхие ветки». Однако мужчина никогда не опускает руки. В материале Сиб.фм – история жизни хрустального человека Сергея Лезнева.

Новосибирец Сергей Лезнев, страдающий повышенной ломкостью костей, стал героем свежего выпуска программы «За гранью» на НТВ 13 сентября 2022 года. Лезнева в столице Сибири все знают, как человека с золотыми руками. Он занимается ремонтом техники и всегда берется даже на самые сложные заказы.

Хрупкий мастер

Сергей Лезнев открыто рассказывает о своих проблемах со здоровьем, которые начались ещё в раннем детстве. В шесть лет, перед школой, он сломал правую голень, вставая с кровати. Три недели пролежал с гипсом, но как только его сняли, подросток сломал левую ногу и левую руку.

«Утром встаю с кровати, ломается голень. Наложили гипс и сказали через три недели приезжать в больницу. Сняли гипс — встаю тут же на левую ногу, ломаю ее и падаю. Ломаю левую руку», — рассказал Сергей.

Через два года ему поставили диагноз — несовершенный остеогенез. В народе это называется болезнью хрустального человека. За всю жизнь у мужчины было около 300 переломов, свои кости он сравнивает с сухими ветками и признается, что однажды сломал ребра, просто чихнув.

«У меня было около 300 переломов. Сухую ветку ломали? Вот так же треск идет по всему скелету. Бывало, что чихнул — и перелом ребра», — отметил герой публикации.

Мать Сергея Галина призналась, что со временем сама научилась накладывать гипс сыну. Галине вообще приходилось посвятить себя воспитанию ребёнка, который сильно отличался от остальных, полностью.

«Я мог неаккуратно дернуть одеяло на себя, и, если оно было чем-то зажато, допустим, подушкой, кость не выдерживала — рука ломалась. Один раз собака сломала мне бедро, просто положив на меня лапу, — рассказывает Сергей. – Отец иногда заезжал за мной на машине, и я катался на КамАЗе, например. Летом он выносил меня на улицу — я на скамеечках сидел, зимой придумал кататься на санках. Взял обычные стандартные лыжные палки, обрезал под свой рост и отталкивался, как на лыжах. Так и рассекал по двору».

Сергей говорит, что всегда подвергался нападкам сверстников – они смеялись над вечно загипсованным мальчиком. Друзей у Серёжи в детстве было немного.

Неожиданно случайные переломы прекратились, когда парню исполнилось 18. Тогда новосибирец начал заниматься спортом. Юноша упорно висел на турнике, отжимался и выполнял все упражнения, которые можно было сделать в домашних условиях. Было у мальчика и ещё одно увлеченье.

«Придумал связь для общения с друзьями. Тогда городского телефона не было. Провода по соседям протянули и сделали телефон — переговорный пункт. А один друг жил в доме напротив, и туда провода мы бы не смогли провести. Сделал светотелефон, — поделился Сергей. – Канал передачи информации — свет. Лампочка, линза — наводишь фокус и приемник световой, настраиваешь в прямой видимости и говоришь. Датчики были на моем окне и у соседа напротив. Идеальная связь была ночью — днем шумов много».

С детства Серёжа проявлял интерес к технике, ведь папа работал на заводе и приносил умные книжки. Поэтому, когда друг принес старую японскую магнитолу, которую уже невозможно было починить, решил включиться в процесс.

«На кровати в гипсах лежал и научился. Отец приносил с радиозавода книги. Дали мне побаловаться с японской магнитолой. За две недели починил ее. Было мне 11-12 лет. А сейчас чиню вообще все, — отметил Сергей. – От нее отказались все, а я решил попробовать. Недели три у меня это заняло, но в итоге сделал».

Личная жизнь хрустального человека

Сейчас Лезневу 42 года. На дому он чинит телефону и другую электронику. Этому мастерству научился, неделями пролеживая в гипсах. В его квартире все адаптировано под невысокий рост хозяина.

Сергей показал свою квартиру, где все адаптировано под его невысокий рост, а также представил женщину, с которой встречается. Сергей не скрывает, что хочет жениться и детей. Но вот Татьяна, которая старше его на 15 лет, говорит, что их объединяют только общие интересы и интимные встречи.

«Его бывает слишком много. Я интроверт, мне надо побыть одной. Познакомились на сайте знакомств. Рассталась с пятым мужем. Я не хотела отношений. Искала человека для встреч. Специально выбирала мужчину, чтобы он недалеко жил. Вид-то у него, конечно, необычный, поначалу руки тряслись, — не скрывает Татьяна. – Но у нас общие интересы, редко, когда встретишь умного мужчину. Да его бывает слишком много, он постоянно накидывает мне информацию, а я люблю тишину и спокойно посидеть дома. Поэтому мы пока не живем друг с другом постоянно. Встретились мы на сайте знакомств, я рассталась с пятым мужем и мне нужен был человек для интимных встреч. И засосало нас в какую-то воронку».

К слову, живет герой в квартире, взятой в ипотеку на 25 лет. Каждый месяц он платит по 17 700 рублей, хотя порой заработки едва дотягивают до 5000 рублей.

Сергей зарабатывает на жизнь тем, что чинит технику. Бизнес шел бы в гору, если бы мужчина мог работать где-то, а так он принимает заказы на дому. Сейчас он хочет расширить спектр услуг и для этого необходима паяльная станция — ее ему подарили эксперты шоу «За гранью». Теперь он сможет выплатить ипотеку за студию и раздать долги.

Несовершенный остеогенез — одна из самых частых редких болезней. Встречается у одного из 12-15 тысяч новорожденных. Множество больных страдает легкой формой патологии, нередко они даже не знают о своем диагнозе. В зависимости от типа НО, правильности и своевременности лечения образ жизни может различаться от совершенно нормального до глубокой инвалидности.

Помимо ломкости костей при НО часто встречаются в разных сочетаниях и другие признаки: низкорослость, деформации костей, снижение слуха, поражения внутренних органов из-за деформаций скелета или особенностей соединительной ткани (могут страдать легкие, сердечно-сосудистая система, глаза, зубы и пр.). Продолжительность жизни и способность иметь детей болезнь не затрагивает.