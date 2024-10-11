Инвестиции в спорт и помощь детям. Что известно о задержанном в Москве главе «РАТМ-Холдинга» Эдуарде Таране

Рано утром в Москве задержали новосибирского бизнесмена Эдуарда Тарана. Сиб.фм собрал всю информацию, чем занимался предприниматель.

11 октября в Москве задержали влиятельного бизнесмена из Новосибирска 56-летнего Эдуарда Тарана. Об этом Сиб.фм сообщил инсайдерский источник. Сообщается, что сегодня ему должны избрать меру пресечения. Подробности задержания пока неизвестны.

Биография Эдуарда Тарана

Предприниматель родился в Новосибирске в 1967 году, где получил два высших образования. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

После завершения службы в ВС СССР, Таран стал руководить Фондом молодежной инициативы при «ПромСтальКонструкции». В 1992 году открыл компанию РАТМ («Региональная ассоциация топливных материалов»). Организация поставляла уголь для различных энергосистем: МВД России, РАО «ЕЭС» и других. В короткие сроки компания РАТМ стала одним из ведущих угольных трейдеров.

Холдинг включает в себя такие компании, как ООО «Сибирское стекло», АО «Экран-оптические системы», ОАО «НПО «ГИДРОМАШ», АО «Катайский насосный завод» и АО «РИД Групп — Новосибирск». Также холдинг является владельцем стадиона «Спартак» в Новосибирске.

Спорт и благотворительность

В спортивной сфере Таран занимает пост президента Новосибирской областной федерации футбола и является членом попечительского совета Российской шахматной федерации.

Перед Олимпийскими и Паралимпийскими играми 2014 года Эдуард Таран оказал значительную финансовую помощь спортивным инициативам, выделив свыше 5,5 миллиона долларов на оборудование молитвенных помещений. Эти средства были направлены на поддержку стадиона «Спартак», футбольного клуба «Сибирь» и развитие спорта в родном Новосибирске.

Среди организованных им мероприятий можно отметить теннисный турнир Siberian Open и Сибирский фестиваль яхт. В 2023 году Таран стал членом Попечительского совета Музея города Новосибирска. Он активно участвует в создании единого музейного пространства, посвященного «Новосибирску — городу воинской славы и трудовой доблести». Ранее РАТМ уже сотрудничал с Музеем Новосибирска, организовав выставку «Сибиряки в огне войны» в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, приуроченную к 70-летию Дня Победы.

Помимо этого, он является соучредителем фондов помощи тяжелобольным детям «ЖИВИ» и «Линия жизни».

Инвестиции

В 2024 году Таран объявил о выделении 700 тыс. рублей на инвестиционную поддержку инженерного стартапа, разработанного студентами Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ). Проект направлен на создание нового изделия, опытного образца, прототипа или программного продукта.

К участию в конкурсе допускались студенты, обучающиеся по очной форме на 2-4 курсах бакалавриата и специалитета, независимо от факультета.

«Мы продолжаем развивать новую модель сотрудничества между бизнесом и вузами, что предполагает активное участие в формировании современного технологического уклада. В последние годы взаимодействие между промышленностью, IT-компаниями и высшими учебными заведениями значительно усилилось. Наша экономика нуждается в специалистах, способных генерировать идеи и превращать их в коммерчески успешные продукты. Выделенные средства помогут стимулировать научно-исследовательскую и проектную деятельность студентов, раскрывая их потенциал», — отметил бизнесмен.

В 2023 году Таран основал институт травматологии и ортопедии в Москве. По данным ЕГРЮЛ, в списке основных направлений деятельности компании 9 позиций, включая торговлю медицинскими изделиями, научную деятельность, общую врачебную практику, ветеринарию и даже торговлю домашними животными.

Достижения

Таран получил множество наград за свои достижения. Он удостоен знака «Шахтерская доблесть» и ордена святой Анны III степени. Кроме того, он является кавалером Почетного знака «Достояние Сибири» Национального Фонда «Общественное признание» и носит звание «Хранитель ребенка». Также Таран отмечен почетным золотым знаком Российского фонда «Линия Жизни».

На данный момент неизвестно, по какой статье его задержали. Предварительно, это связано с уголовным делом в отношении заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, которого Лефортовский суд Москвы арестовал 9 октября.

Корреспондент Сиб.фм следит за развитием событий.